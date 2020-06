El día del padre de los famosos

La fase 3 de la cuarentena permitió que algunas familias se reencontraran este domingo para celebrar el día del padre.

Esos reencuentros fueron registrados en las redes sociales:

Mientras unos optaron por dedicar emotivas palabras a sus padres, otros famosos paraguayos plasmaron imágenes junto a sus hijos.

El futbolista Roque Santa Cruz homenajeó a su padre, don Aproniano, agradeciéndole por sus enseñanzas.

Su colega Nelson Haedo Valdez también felicitó a Antonio, su papá, compartiendo una foto sentado a su lado.

Lejos de celebrar el día del padre, Cristian 'el Rasta' Giménez optó por denunciar que la madre de su presunta hija sigue sin permitir que ambos se relacionen:

"Padre no es quien engendra si no quien cría, dicen... Y tienen razón! Pero como voy a ser papá si no me dejan?", reclamó.

Quien sí celebró con su hijo su primer día del padre fue el conductor Rubén Rubín, quien aprovechó la ocasión para agradecerle a su mujer, Camila Rienzi, por convertirlo en papá.

Si bien no comparte habitualmente su vida personal en las redes sociales, este día del padre Bicho Riveros hizo una excepción y se mostró al lado de su esposa y su hija Paula, esperando además la llegada de una nueva integrante a la familia.

Carlitos Ortellado también pasó el día rodeado de su familia. Su mujer, Gi Lesme, le agradeció por llenarles de "seguridad, protección, mimos, risas, valores y tantísimo amor".