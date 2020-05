Picantes declaraciones de Patty Orué en un vivo con Pope Spinzi

El locutor de la Rock&Pop Julio 'Pope' Spinzi compartió un vivo en Instagram con Patty Orué.

Pope le hizo varias preguntas de selección múltiple que Patty contestó sin pelos en la lengua.

"¿Contra quién no querrías competir en un casting?", fue la primera pregunta del conductor y entre las opciones mencionó a Kassandra Frutos, Larissa Riquelme y Malala Olitte.

"Contra Malau", respondió Patty, "es muy cuerona y muy canchera. Le amo, dicho sea de paso", respondió la estrella de Telefuturo.

Pope también le preguntó a quién evitaría invitar a su casa por temor a perder a su marido. Las opciones fueron Nathu González, Lilian Ruiz y Jessica Torres.

"Yo le dejo a Diego por Jessica Torres. Ella le podría, tenemos buen gusto", bromeó Patty.

Al preguntarle a cuál de estas figuras le tiene miedo, mencionando a Amparo Velázquez, Sanie López y Lorena Arias, Patty confesó que a Sanie López Garelli diciendo "ella es the queen" y Pope la comparó con el personaje de "Game of Thrones" Cersei Lannister.

"No sabés qué le ven a", fue otra de las preguntas. Las opciones fueron Silvia Flores, Raúl Vega y Kassandra Frutos.

"Perdón, pero Raúl Vega", respondió la conductora.

"¿Le hacés a cualquiera menos a Carlitos Ortellado, Renato Prono o Alvaro Mora?", preguntó Pope y Patty eligió a Álvaro.

"¿Cualquier cosa antes de ser Dahiana Bresanovich, La Kchorra, Pati Ginzo o Lari Riquelme?", cuestionó el locutor.

"Ya quisiera ser como Lari o La Kchorra. A Ginzo le amo, no podés ponerme en esta situación... Con la mano en el corazón me la juego: no quiero ser Dahiana Bresanovich", lanzó Patty.

Al preguntarle si alguna vez le tocó trabajar con un conductor con el que no tuviera química, Patty explicó que llegó a tener "un poquito de roce" con Carlitos Ortellado al comenzar Vive la Tarde.

"Pero pudimos progresar porque hablamos, nos puteamos, eso quedó ahí y ya está", reveló.

También dijo que algún día le gustaría volver a trabajar con Dani Da Rosa, Kike Casanova, Enrique Pavón y Mazizo Torres.

El vivo de Instagram terminó con Pope mostrándole fotos de varios famosos para que ella respondiera con un pulgar arriba o pulgar abajo si tendría o no una aventura con el famoso en cuestión en caso de estar soltera.

Patty le bajó el pulgar a Julián Crocco, Junior Rodríguez, Arturo Rubín, Chipi Vera, Alex Express y Arnaldo André.

Por el contrario, les dio el visto bueno a Bicho Riveros, Bruno Sosa, Carlos Martini, Chirola Ruiz Díaz, Juanse Buzó, Fede Filártiga, Kike Casanova, Leo Rubín, Leryn Franco, Lucas Nataloni, Mazizo Torres, Nico García, Carlitos Ortellado, Óscar Acosta, Paco de Haupéi, Renato Prono, Guille Sequera y Carlos Turrini.