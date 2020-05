El Dr. Mussi le fue infiel con Patty Gadea y Martita Trinidad, revela Jessica Servín

"Me decía de leer juntas la Biblia... ha oporo'u la che novio", acusó la ex Miss Paraguay.

Jessica Servín sorprendió lanzando fuertes acusaciones en el programa "En boca de lobos", cuyo panel integra hace unos meses.

Según la ex Miss Paraguay, el doctor David Mussi tuvo encuentros casuales con la ex modelo Patty Gadea y la psicóloga Marta Trinidad, estando en pareja con ella.

"Conozco a Patty Gadea por íntimas razones. Llegó a ser mi cuerno y lo supe hace re poquito. Ojepukapa che rehe", empezó diciendo Jessica.

"Ese doctor estuvo con las mejorcitas de este país", opinó su compañero de programa Fernando Ruttia.

"¿Te incomodaría si hablamos con ella?", le preguntó el conductor del ciclo, Juan Carlos Samaniego.

"No, para nada. Me encantaría que le pregunten cómo se reían de mí cuando estaban juntos", respondió Servín.

Pero la catarsis no terminó ahí. Refiriéndose siempre a David Mussi, Jessica disparó:

"Yo ya era luego cornuda: después me enteré de una compañera de él de programa que es super cristiana, super todo. Yo creo que ella le repasa a los novios ajenos. Yo tengo pruebas, si es que quiere hacerme una denuncia o una demanda me encantaría", dijo refiriéndose a Martita Trinidad, psicóloga y panelista del programa 'El Repasador'.

Cuando sus compañeros le preguntaron si se refería a ella, respondió afirmativamente:

"Les prometo que ella me decía: 'Jessi, quiero que te vayas a mi casa a leer juntas la Biblia'... ha oporo'u la che novio. Tengo todos los screens, tengo todos los audios, tengo todo guardado porque me supera la gente hipócrita. Yo soy real, no soy ninguna cínica falsa; digo las cosas como son. Esta persona jamás en la vida me pidió disculpas, siendo cristiana. Yo tengo todos los audios donde le decías que te querías acostar con él porque tu marido no te satisfacía", la desafió mirando a la cámara.