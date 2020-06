Emotivo video de Tik Toker paraguaya se vuelve viral a nivel mundial

El emotivo video de una tik toker paraguaya llamada Laura Serna Franco se volvió viral en las últimas horas.

En el mismo, la joven responde a los mensajes de odio que recibió tras subir un video donde se la veía bailando:

"Tengo 24 años. No soy tan vieja... solo que soy gorda. Soy gorda. Acabo de borrar un video porque recibí mucha mala onda. Yo no lo hice para que la gente tome de manera jocosa. Me dijeron 'diablos señora, ¿cómo hago para no ver esto?'. No hacían falta comentarios ofensivos. Yo solamente veo los desafíos y quise copiar. Si no me salió o no soy linda... No soy linda, lo sé, pero no me ofendan por favor", pide en el video.

La forma en que expresa su sentir tocó el corazón de miles de personas en el mundo entero.

Importantes influencers de la región le enviaron mensajes de apoyo y hoy día son seguidores suyos.

En nuestro país, figuras como el conductor José Ayala y el embajador británico Matthew Hedges se sumaron a las demostraciones de afecto y admiración:

"Queremos más tiktoks de parte de Laura Sefra", pidió el embajador.

"Por esas casualidades vi tu vídeo de tiktok y buscando veo que estás en TW y que había sido tb sos una seguidora mía. Mi esposa llegó a pesar 90 kilos y la amaba igual que lo hago ahora,así que, sé vos misma y seguí con esa sonrisa sincera, ni bola a los huecos", la alentó José Ayala.

El empresario Christian Chena también le dirigió unas palabras:

"Quería decirte que es mentira eso de que no sos linda y que nadie te debe hacer de menos. Y tras ver tu video (tan resuelto y auténtico como lo hiciste) sos mil veces más valiosa y valiente que cualquier troll, hater o bully en sus mejores días", opinó.