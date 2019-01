Destrozan a Bibi Landó en Twitter: "Podrías practicar la empatía que predicás"

Bibi llegó a las 11:50 a.m. a un negocio de venta de bolsas plásticas y criticó que estuviera cerrado pese a que debía permanecer abierto hasta el mediodía.





Embed Llame a este negocio, me dijeron q hasta las 12 AM abrían . Llego 10 minutos antes y ya cerraron pic.twitter.com/4XzBa8JIM3 — Bibi Landó (@Bibilando) 5 de enero de 2019



Las respuestas no se hicieron esperar. Los internautas, en general, criticaron su reclamo alegando que el día estaba lluvioso, que en Asunción hay poca gente ya que es época de vacaciones y especularon con que el posteo de Bibi podría dejar sin trabajo a un funcionario que probablemente salió unos minutos antes para compartir tiempo con su familia.





Mirá algunos de los tuits:





Embed De los 80 comentarios que leí hast ahora, solo dos salieron a tu favor...

En un momento de ira todo lo que decidís para vivir mejor y ser mejor persona lo arruinaste en un tuit

La moneda tiene dos caras así como vos — Caro Palacios (@CaroPalacios79) 5 de enero de 2019 Un sabado de enero, con lluvia y sin tanto movimiento.. cerrar antes esta permitido. Lo que no esta permitido es el escrache por 10 minutos. Sos la tipica señora que va al super a las 20.55 para hacer las compras de la semana. pic.twitter.com/sVsbqplEOV — Pao ♡♡♡ (@lapolyn488) 5 de enero de 2019



Embed Tía te hackearon la cuenta? Sos la misma que tuitea mensajes de amor y comprensión? — Gilbert Jara (@jaragilbert) 5 de enero de 2019 Sábado víspera de reyes, caes 10 minutos antes? Señora, no te vendría mal un poco de empatía, practicar los mensajes motivacionales que tuiteas y dejar la hipocresía de lado. — Iván (@aquivaad) 5 de enero de 2019



Embed 10 minutos antes es tarde! se nota que nunca en tu vida laburaste — Victor Pereira. (@VictorPereira6) 5 de enero de 2019



Embed



Embed No nos esperábamos esto de vos, siempre te admire por tu humildad, pero ahora por una boludez intentas quemar la imagen de gente trabajadora — Oscar (@Oscarcitto) 5 de enero de 2019



Embed



Embed EL TIPICO : YO SOY EL CLIENTE (Soy tu amo y vos sos mi esclavo) japoina, empatia, consideracion y listo.. — Profeta (@danny131176) 5 de enero de 2019



La polémica tuvo un giro inesperado tras la intervención de la hermana de la conductora, Claudia Landó. La mujer pretendió salir en defensa de Bibi pero el tuit terminó jugándole en contra:





"Se preguntó la hora de atención y eso no se cumplió, y ahora porque cuenta eso, se enojan con mi hermana? No me parece justo", protestó.





Embed No tiene nada q ver la empatía. Se preguntó la hora de atención y eso no se cumplió, y ahora porque cuenta eso, se enojan con mi hermana ? No me parece justo. — Clau Landó (@clau_lando) 5 de enero de 2019



Una usuario le respondió con un reproche: según escribió, Claudia habría gritado frente al negocio que era hermana de Bibi Landó.





Embed Ah vos eras la señora con la que se fue y empezó a gritar a viva voz " yo soy la hna de BIBI LANDO" desde la otra calle les escuché — Ana Pinto (@AnaPintopy) 6 de enero de 2019



Claudia se justificó, diciendo: "No grité, pedí por favor a la vendedora del local de al lado por si no tenia el número de la sra que nos había atendido la llamada y me dijo que recién se había ido y que vive ahi cerca y que a veces su hijo venía a atender. Pero el número que me dio dio equivocado".

Esta fue la respuesta que recibió: Embed Y cual era la necesidad de aclarar hna de quien sos? De verdad te digo si yo me enteré es porque se escuchaba de verdad — Ana Pinto (@AnaPintopy) 6 de enero de 2019













Este sábado, la conductora y tuitstarrecibió más de 500 mensajes criticando un posteo que hizo con la intención de escrachar a un local comercial por cerrar antes de tiempo.