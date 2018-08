Después de un sinfín de especulaciones, Bibi Landó explica el motivo de su salida de "El Repasador"

"El Repasador" empezó a emitirse en las noches de la RPC en diciembre del año pasado, tocando temas de farándula y actualidad que -muchas veces- llevaban a un polémico debate entre el conductor, Julián Crocco, y sus panelistas.

Junto a Eduardo 'Pipo' Dios, Martha Trinidad y Nelson Valenzuela estaba hasta hace poco Bibi Landó, quien para sorpresa de algunos recientemente renunció, aunque había quienes decían que era cuestión de tiempo que eso sucediera. Y es que en casi todos los debates, Bibi terminaba enfrentada a sus 4 compañeros, de posturas bastante más conservadoras que la suya. Por ello, su renuncia en principio se atribuyó a ese motivo.

El Repasador.jpg

PrimiciasYa Paraguay aprovechó la presencia de Bibi en el pre-estreno de "Leal", y le pidió su versión de los hechos para acabar con las especulaciones.

Embed

Bibi caminó por la alfombra verde del avant premiere junto al menor de sus hijos, Marcelo Elizeche. Al consultarle cómo anda del corazón, la conductora de radio y TV reveló que no está en pareja, aunque eso no implica que no haya hombres en su vida.

Embed

Bibi actualmente divide su tiempo entre La Unión AM 800 y Paraguay TV, donde conduce "El Dr. en Casa". Esta semana también se la puede ver al frente de "Musas" (RPC), reemplazando a Liliana Álvarez, quien salió de vacaciones.

Bibi Landó.jpg Bibi y sus compañeros en "Musas", Marcelo Urrutia y Jorge Heisecke