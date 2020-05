Despiden a Fabi Martínez de Telefuturo ¿por culpa de Aníbal Schupp?

La ex modelo atribuye su despido a las afirmaciones del político en un vivo con Freddy Vera.

Este fin de semana, el polémico político Luis Aníbal Schupp compartió una transmisión en vivo con ‘El Churero’ Freddy Vera.

En ella, Schupp brindó nombres y apellidos de varias mujeres con las que, según sus palabras, habría tenido relaciones sexuales a cambio de dinero.

"Le comí a Fabi Martínez. No recuerdo cuánto me costó", dijo refiriéndose a la actual panelista de Vive la Vida XL.

Esa frase le habría costado a Fabi su puesto en Telefuturo, ya que según un video que la misma compartió en Instagram este lunes, en las últimas horas fue desvinculada del canal:

"Usaron mi nombre como si fuese un trapo de piso, como si mi dignidad no valiera absolutamente nada. Por si eso fuera poco, por ese problema me acaban de despedir de mi trabajo. Muchísimas gracias señor Aníbal Schupp, me acabo de quedar sin trabajo por el comentario que hizo sobre mí", lamenta Fabi en el video.

La ex modelo anuncia en el mismo material que esta noche hará un vivo en sus redes sociales para brindar más detalles al respecto y tener su derecho a réplica.