Desirée Masi ninguneó a Navila Ibarra

Navila Ibarra dió el pésame a la senadora y a su esposo tras los presuntos integrantes del EPP abatidos en el norte. "No existís" atacó Masi.

En la mañana de este sábado se dio a conocer la noticia de tres supuestos integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) abatidos por la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC). Que al parecer uno de ellos se trata de Lucio Silva, uno de los más antiguos en el grupo criminal según informes.

En los tantos comentarios en redes sociales sobre el tema apareció la mediática Navila Ibarra, quien se lanzó a dar el pésame a la actual senadora Desirée Masi y a su marido el exministro del interior Rafael Filizzola, dando a entender que ambos sostenían una relación cercana con el fallecido Lucio Silva.

"No lloren mucho @desimasi2 @FilizzolaRafael Mis pésame" decía el tuit. A lo que la senadora se hizo presente rápidamente y respondió el tuit ninguneando a Ibarra.

"Quién será esta Navila?? Y la planillera de la 'repollera' pio. Bloqueada. No se que pone, ni me interesan los hurreros cicatrizados. Mirá si voy a perder un segundo, con uds. Sueñen, no existen. Opa."

Navila no quedó ahí y respondió, "Te ocupaste y te preocupaste si que de lo que escribi. ¡Te pico! Te pico pio? Te podes rascar todavía? Cuando la verdad duele!".

El comentario de Ibarra fue adjuntado a una imagen en la que aparece el abatido Silva con Rafael Filizzola, tomado por periódico Última Hora en 2002, que según explican, fue capturada cuando el ex ministro del interior fue al lugar donde se encontraban Lucio Silva y Gustavo Lezcano, que decidieron comparecer ante la justicia tras ser acusados de integrar la banda de secuestradores de María Edith Bordón de Debernardi, por lo cual pidieron la presencia de la prensa y representantes del Congreso.