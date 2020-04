Descubrí si sos como Marilina, Zuni, Carmiña, Larissa u otra mediática paraguaya

Víctor Maidana es el nombre del usuario al que se le ocurrió describir la personalidad de varias famosas paraguayas invitando a la gente a identificarse con una de ellas.

"Comentá con un punto y te digo qué personaje sos", escribió Maidana sin imaginar que su reto se haría viral en todas las redes sociales.

Lo que conquistó a los usuarios de Facebook, Twitter e Instagram es la descripción de las mediáticas locales que puso entre las opciones:

A la ex modelo Ruth Alcaraz la tilda de "pasado oscuro, mala vida. Sufrida pero a pesar de eso diosa. No te gusta el chisme porque vos sos el chisme. No tenés suerte en el amor, moketera pero buena mina".

La descripción de Patty Orué dice "cueraso, reina absoluta. Empoderada, te envidian. Petaca pero potente, respetada".

Las palabras que eligió para Larissa Riquelme son "burra pero buena mina. Sos tonta, ciega, sordomuda. Puro arriero inútil elegís como pareja. Nunca te das cuenta".

De Carmiña Masi opina lo siguiente: "Borracha pero buena muchacha. No hablás guaraní en público pero puteás como albañil. Decís ser extranjera pero sos de Carapegua".

A Norita Rodríguez la tacha de "mitómana, ama ser el centro de atención. Ridícula, envidiosa, peligrosa. Te apodan la kuriju".

Por su parte, Zuni Castiñeira es "carísima, la queen. Respetada, sugar daddy no identificado. Te encanta el funky y la caipiriña. Juru tavy pero inteligente".

La cantante Marilina Bogado también forma parte de la lista, con la descripción de "guaranga pero glamurosa. ¿Nena? Jamás, sos toda una mujer. Familiera, una gata, la tenés clara. Todo lo que te proponés lo lográs. Reina del barrio".

Milva Gauto aparece tildada de "reina retirada, fashionista pero pobre. Te encanta armar pelea, hacerle llorar a la gente. Sos el centro de atención aunque no lo busques. Te encanta la política, potencial hurrera. Icónica".

El único hombre de la lista es Pablito Pintos, a quien se refiere como "showsera y quita maridos. El centro de atención. Siempre con sorpresa. De barrio, sos buena mina".

La publicación original de Víctor Maidana recibió más de mil comentarios de gente queriendo saber a cuál de estos famosos se parece, y luego fue replicada por otros usuarios en todas las redes sociales.