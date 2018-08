De esa manera, la intérprete de "Con las Olas" y ex jurado de "Yo Me Llamo" cumplió con la creencia popular que indica que para evitar la mala suerte y no quedarse corto de dinero en agosto, hay que iniciar el mes bebiendo siete sorbos de caña blanca combinada con ruda y limón.





Solo que a diferencia de otras figuras, ella no compró las botellitas de plástico con el preparado que cada 1 de agosto se venden en las esquinas de la ciudad, sino que optó por beber el trago rodeada de un hermoso paisaje, en un entorno elegante, con el glamour que la caracteriza.





, bromeó la cantanteen sus Instagram Stories, compartiendo la foto de una jarra de, agregó minutos después mostrando su copa vacía.