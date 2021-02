Descargo de La Comadre habría sido para Fede Filártiga

La influencer volvió a la cima de las tendencias de twitter tras su descomunal descargo contra un comunicador que la hirió y la dejó tirando chispas.

El mismo compartió su mala experiencia con sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde anteriormente se mostró en un estudio de grabación trabajando, mismo lugar donde todo ocurrió.

"Ahora les voy a chismosear algo nervia que me pasó hace rato, que me hicieron pasar un mal momento" inició La Comadre comentado que se encontraba en el estudio cuando dos personas la interrumpieron, "un pelotudo y una chica" dice la influencer.

"El juru tavy me dice 'nosotros queremos hacerte una entrevista, pero ahora no, cuando estés en tu casa con tu mamá, un día con La Comadre, compartiendo contigo" relata, asegurando que todo iba bien hasta ese momento.

Pero todo se quebrantó cuando el periodista ignora quienes son las demás integrantes de la mediática familia de la influencer.

"Todo bien hasta ahí, hasta que agarró y dijo, 'yo la verdad no sé luego quiénes son las otras chicas que están ahí en tu casa, no sé si son tus hermanas, tus primeras, pero igual', y yo ahí luego mi cara ya cambió todito".

Pero como si eso fuera poco, según lo relatado, la persona en cuestión también habló sobre entrevistar a la madre de Duarte sobre la aceptación, y cómo ella se siente con "su hijo......." (Quien sabe cuál era la palabra).

Aun así, La Comadre, quién ya se encontraba muy molesta y ofendida siguió escuchando la propuesta, hasta que el golpe final llegó cuando el periodista suguirió enseñarle un video, como ejemplo, donde los mismos entrevistan a un padre y a su hijo homosexual.

"Ahí mismo dije 'Que horror, que asco, que falta de profesionalismo al hacer las preguntas" y remató diciendo, "sos un imbécil, y la próxima que te quieras dirigir así a otra persona por lo menos se un poco más profesional en tu trabajo inútil, maleducado, hay gente allá afuera con más capacidad, intelectual y más educada que vos, burro, o dedicate a otra cosa, o a lo que te dediques, educa tu mente primero imbécil para dirigirte así a una persona y a las personas que están detrás de esas personas, que son su familia" terminó.

Las redes estallaron inmediatamente, tango así que La Comadre se volvió el tema más comentado en twitter, y los internautas hicieron de las suyas y aseguraron que la persona responsable de la furia de "la reina de Athletic" es nada más y nada menos que Federico Filártiga, hecho que no se ha confirmado, ya que la influencer jamás reveló nombres.

Por su lado, Milva Gauto celebró y felicitó a "Dani", como lo llamó, por su carácter y valentía.

"Te quiero tanto Dani por ser sensible y fuerte a la vez! Adoro tu talento actoral y la garra que le pones a La Comadre. Si antes te quería, ahora TE AMO MÁS, porque estás bien despierto, no permitas que nadie te utilice, exigir respeto y valorar la familia no tiene precio."