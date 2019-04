Deisi Giménez se lanza como Youtuber: "Quiero que la gente se entretenga conmigo"

"Siempre me gustaron las redes sociales", cuenta Deisi en exclusiva para PrimiciasYa Paraguay. "Miraba con buenos ojos la idea de tener un canal de Youtube pero no quería hacerlo casero, quería planificar los temas y me faltaban el tiempo y las herramientas", explica.





Tras su salida del canal en el cual conducía 'Mañana Plus', 'Los Amigos siempre ganan' y 'La noche con Deisi Giménez', la comunicadora decidió hacer realidad el postergado proyecto:





"En diciembre terminó mi ciclo en Red Guaraní así que en enero empecé a proyectar el canal y desde este mes de abril estoy lanzando videos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:00 hs", anuncia. , anuncia.





Hasta ahora, el canal de Youtube 'Deisi TV Paraguay' cuenta con 6 videos: en algunos la vemos hablando de sí misma, en otros comparte tips de belleza e incluso cocina.

"Quiero que la gente se entretenga conmigo y se informe con un contenido variado" explica, agregando que sus videos frecuentemente contarán con invitados especiales. Sin ir más lejos, en uno de los videos más reproducidos hasta el momento la vemos cocinando vori vori junto a Ña Flora, su mamá.





Embed



PrimiciasYa Paraguay se enteró que además de su canal Deisi tiene un nuevo proyecto por delante: su regreso a la TV.





Consultada al respecto, la comunicadora confirmó los rumores pero evitó entrar en detalles: "Vuelvo con fuerza y ganas a la conducción de la mano de un grupo fascinante", adelantó, explicando que la producción le exige llamarse a silencio unas semanas más.





"En Red Guaraní crecí muchísimo como conductora y productora, fueron años maravillosos y estoy feliz de regresar a la TV aunque aún no pueda hablar mucho al respecto", finalizó.





Embed