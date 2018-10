Deini Molinas describió la pesadilla que vivió al lado del futbolista Iván González

"Ni con Antonio Franco ni con nadie, siempre le respeté a mi marido", asegura Deini Molinas en la entrevista que brindó para El Resumen. De esa forma negó las acusaciones que, dijo, fueron inventadas por el propio Iván González Ferreira. , aseguraen la entrevista que brindó para. De esa forma negó las acusaciones que, dijo, fueron inventadas por el propio





Con esas palabras inició el recuento de la terrible pesadilla que vivió durante sus últimos días en Ecuador: "Todo empezó un jueves 17 de agosto. Empezaron los golpes. Primero eran leves, después fueron fuertes... Hasta que agarra, se va a la práctica y me deja llaveada. Por la pared está el intercomunicador para hablar con el portero. Le empecé a pedir por favor que me deje salir antes que llegue mi marido, que llame a la policía y él me dijo que no, que iba a ser un escándalo y cuando llega Iván le dice 'te cuento que tu señora quiere mandar llamar a la policía'", confesó visiblemente emocionada.





En la charla con Sofía Sosa, cronista del programa de Telefuturo, también explicó el origen de los mensajes donde supuestamente admitía haberle sido infiel al jugador.





Deini utilizó su cuenta de Instagram para desmentir los rumores que hablaban de un nuevo amor en su vida, y en Por otro lado,utilizó su cuenta de Instagram para desmentir los rumores que hablaban de un nuevo amor en su vida, y en Facebook promocionó la venta de la casa familiar.





