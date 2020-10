Deima Barrios acusa de jagarrapa a Jessica Servín y revela porque la despidieron del programa de cocina

La mediática fue invitada al programa mañanero 'Buenos Días América' donde en conversación con Norita Rodríguez reveló cuál fue su inquietud en el programa de cocina 'La Kitchen' donde se desenvolvió como chef y compartía espacio con la ex miss Jessica Servín, a quién acusó de robarle cámara.

La misma se encontraba elogiando sus aprendizajes con el conductor Chiche Corte con quién ya ha trabajado en más de una ocasión, momento en que la conductora Norita Rodríguez interviene.

"Dicen que con los hombres es más fácil luego trabajar, pero cuando te toca otra mujer es un poquito más difícil".

Deima no tardó ni un segundo en darle la razón y aprovechó para relatar su experiencia con la mediática Jessica Servín.

"La verdad que sí. Ahora por ejemplo estuve trabajando con Jessica Servín y es diferente realmente, por el tema que las mujeres de repente quieren agarrar todo. Como que de repente es tu momento, vos estás hablando y vienen y te interrumpen" expresó.

"Ponele que nosotras estamos trabajando juntas y yo te estoy hablando de mi guiso, y vos me interrumpis y me hablas de que en el bosque estaba Caperucita Roja".

Además confesó que la despidieron del canal de cable ya que no accedió a cocinar en dos programas y sólo cobrar por uno.

"No me conviene ni económicamente, ni en el horario", "no cerramos esa parte, tipo no necesariamente dos sueldos pero yo pediría un poco más por lo menos como para que valga la pena el horario".

"Directamente me dijeron, Deimita desde el lunes ya no venís y chau", "Me echaron, primera vez en mi vida que me echaron de un lugar de trabajo".

Barrios aseguró a Norita que ni por la situación económica por la pandemia aceptaría con tal de "figuretear", ya que lo que ella necesita es trabajar y remuneración por las cosas que hace.

Mira la entrevista completa en: