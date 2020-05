Dallys Ferreira: "Quiero sacarme el DIU para volver a ser mamá"

En un Instagram Live con el medio argentino "Ciudad", Dallys Ferreira expresó su deseo de volver a ser madre.

"Yo me había puesto el DIU para no quedar embarazada porque estaba trabajando y ahora me lo tengo que sacar. Con Nico lo hablamos en esta cuarentena y como acá no hay tantos casos de contagios de Covid-19 quiero ir a un hospital a ver si me lo sacan para poder buscar otra criatura porque... ¡qué mejor que una cuarentena para buscar una criatura!", reveló la conductora de 35 años.

"Me da miedo ir a un hospital pero quiero ir a un consultorio y sacármelo así podemos buscar un bebé. Yo ya tengo 35 años y quiero tener otro. India tiene 4. ¿Viste que dicen que los bebés vienen con un pan bajo el brazo? Bueno, ojalá venga con su pan", expresó.

Con respecto a su futuro laboral, Dallys dijo barajar la idea de regresar al país vecino el año próximo:

"Nosotros tenemos nuestra casa en Argentina y nuestra casa acá. Hoy estoy acá trabajando hasta fin de año en el programa 'Ensiestados' de la cadena ABC TV. Si después de eso me llega alguna propuesta que me interese de Argentina, nos volveríamos. Si voy, sé que tengo trabajo pero no tengo ganas de hacer lo mismo que hacía. Yo ya quería hacer otra cosa y es lo que estoy haciendo acá. Lo que sí me pasa acá es que también tengo propuestas para quedarme", dijo la conocida ex modelo.