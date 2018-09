¿Dallys Ferreira "acosó" a una famosa argentina?

Dallys Ferreira habló desde Paraguay con Moria Casán y los Intrusos para aclarar una bomba mediática que nació en el teatro en la obra de Jey Mammon y Alessandra Rampolla cuando tuvieron de invitada a Malena Guinzburg. En esa función, la humorista realizó varias confesiones sexuales entre ellas que la paraguaya la había “acosado”.

“Yo creo que Malena debería confesar que tiene una fijación sexual conmigo y no lo puede confesar. Fijense que pasaron casi trece años desde que trabajamos juntas, ella tiene una fantasía insistente conmigo, no me puedo hacer cargo de eso", dijo nuestra compatriota.

"Nunca hubo un acoso de mi parte, lo único raro es que todos se saludaban con piquito, a mí me dijeron que esto era común acá y como yo estaba recién llegada de Paraguay pensé 'bueno, acá en argentina será así en el teatro'. En esa época ella venía todos los días con unos alfajores y los repartía entre el elenco, y a mí me pedía un piquito por el alfajor y bueno, yo le daba el besito", contó Dallys sembrando más dudas.

"A mí me gustan mucho los hombres, y si alguna vez quisiera probar algo con alguna mujer, con mucho respeto y sin ofender a nadie, Malena no sería de mi estilo", continuó.

Pero todo se esclareció cuando la propia Malena Guinzburg salió al aire telefónicamente en "Intrusos". "Saquemos la palabra acoso porque eso es muy serio. SI ven la charla con Jey y Alessandra completa van a ver que yo después aclaré eso", le bajó el tono al conflicto la humorista.

"Había un juego ahí entre bailarinas y vedettes y como yo estaba ahí por ahí me confundí Y usé esas anécdotas sobre el escenario y todos nos reíamos", explicó Malena.

