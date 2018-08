Daiana Ferreira, ¿futura Ministra de Cultura? "Si la gente quiere acordarse de mi pasado de Miss como algo negativo en mi trayectoria, le puedo retrucar"

"No tengo aún una confirmación oficial de parte del Presidente Electo. Soy colorada, parte del Movimiento Añetete. Participo en política activamente además de llevar en paralelo mi carrera artística y de abogada", empieza Daiana. "En la campaña de Mario Abdo trabajé desde las internas. Le acerqué una propuesta de Plan Cultural que fue bien recibida por los principales líderes del partido ya en diciembre del año pasado. Puedo decir que defiendo con mucho orgullo mi trabajo en el Partido Colorado: provengo de dos familias coloradas. Tengo audios en cassette de mi abuela paterna dando discursos en representación de la Mujer Colorada, hace 40 años, con Don Mario Abdo padre. Me empapé de la política desde joven porque siempre pensé en jugar el partido activamente como protagonista y no como espectadora. Tengo 31 años pero ya llevo en mi haber 3 campañas presidenciales como Delegada de la ANR, además de las elecciones internas y municipales entre medio", revela.

daiana guitarrista.jpg Daiana en un afiche de la campaña de Mario Abdo

Daiana es consciente que su nombre no es el único circulando en los medios esta semana. Sobre los otros candidatos, dispara:

"Según tengo entendido Koki Ruiz y Nicolás Latourrete Bo no están interesados. Virginia Aquino sí, pero pese a su formación no le favorecen los antecedentes personales y de corrupción al frente del CONAMU"

Tal como escarbaron en el pasado de Aquino cuando se la empezó a considerar para el cargo de Ministra, PrimiciasYa Paraguay quiso saber qué se podría encontrar revisando el pasado de Daiana.

Antes de recibirse de abogada y guitarrista, Ferreira fue reina de belleza. ¿Podría jugarle en contra su pasado en las pasarelas? Ella, al respecto, es tajante:

"Una Reina de Belleza es una Embajadora del Paraguay. Mi pasado como Miss Internacional Paraguay 2007 fue intachable. A mis 20 años fui motivo de condecoraciones nacionales e internacionales. Yo en esa época ya estaba en 4to año de Derecho, hablaba 6 idiomas a la perfección, tenía una carrera musical en ascenso y con orgullo puedo decir que fue una gran experiencia que me abrió muchas puertas socialmente, me dio más independencia, me ayudó musicalmente a ser más reconocida y a que mi guitarra suene con más fuerza. Ese fue el provecho de ese año como Miss, pero yo no me quedé ahí. En el 2010 me recibí de Abogada. En el 2012 de Máster en Gobierno en la Universidad de Navarra (España). En el 2013 empecé mis clases de chino mandarín. Del 2015 al 2017 cursé una Maestría en Administración de Empresas, así que ese año de Miss lo recuerdo con mucho cariño pero terminó hace 11 años. Si la gente quiere acordarse de eso para ver algo negativo en la trayectoria impecable que me encargué de sembrar tanto musical como profesionalmente, le puedo retrucar a cualquiera con solvencia que detrás de una cara bonita hay muchos años de estudio, sacrificio y trabajo", advierte.

En lo que respecta a su carrera musical, Daiana revela haberla dejado en segundo plano para enfocarse en la política: "Desde mi último concierto en Harvard el año pasado me dediqué a hacer política. Actualmente mi carrera musical está en stand by. Honestamente creo que como artista ya llegué a las metas que me auto impuse y las actividades musicales que hoy en día realizo tienen más bien un enfoque social o solidario", finaliza.

Faltando menos de una semana para el traspaso de mando, Mario Abdo aún no revela a quién pondrá al frente del gabinete de Cultura. ¿Será Koki Ruiz, Nicolás Latourrete Bo, Virginia Aquino, Daiana Ferreira o alguien de quien aún no se ha hablado?