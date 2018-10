¿Dahiana Bresanovich se va a Urbana FM?

Era cuestión de tiempo para que Dahiana Bresanovich saliera de Popular, emisora en la que tiene como jefe a su ex marido Junior Rodríguez.

Todo parece indicar, sin embargo, que su salida no se da de manera conflictiva; la panelista de Teleshow habría recibido una oferta de otro medio radial:

"Me está tocando vivir un desafío parecido al que me tocó años atrás. No recuerdo si estaba en Radio Venus o en Radio City cuando me llega la propuesta de ir a Emisoras Paraguay. Era un cambio gigante para mí, de un estilo musical de pop en inglés y rock, ir a entrar después de un número uno como lo era el Cabezón Ortega en el ambiente tropical. Ese fue un desafío y ahora se presenta algo similar porque implica cambiar totalmente de estilo. Estoy muy entusiasmada y emocionada porque es un gran cambio y un nuevo desafío", reveló la propia Dahiana en un video que compartió en sus redes sociales.

Hace unos años que elapunta a que sus figuras televisivas hagan radio en las emisoras de la compañía. En ese marco,se vio obligado a renunciar a la Rock & Pop ya Radio Farra para pasar a integrar los planteles de, ambas emisoras del grupo.





Hace unos meses Dahiana, además del programa de cumbia que conduce junto a su ex pareja, es panelista de Teleshow. Teniendo en cuenta la apuesta del clan Vierci en ella y el cambio de estilo al que se refiere en el video, cabe especular que el pase del que habla sería a Urbana FM, la emisora 'cool' del grupo. Veremos.