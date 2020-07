Dahiana Bresanovich niega relación con futbolista de Cerro

Días atrás, la conductora Dahiana Bresanovich compartió una historia agradeciendo una camiseta de Cerro Porteño y contó que un jugador del club se la hizo llegar para que se la entregue a su hijo, Nachito.

Interrogada por varios medios, confesó que lleva unos días mensajeando con un jugador cuya identidad no reveló.

"Siempre escriben jugadores o políticos. Pero este me escribió al privado de Instagram diciéndome que por fin se anima a escribirme. Veo que tiene verificada su cuenta y no sabía quién era porque no estoy pendiente del fútbol. Le googleé y había sido es un jugador capo que ya jugó en el exterior. Después me dijo para que vea el partido del sábado y vi el partido. Hizo un partidazo. Terminó el partido y me hizo llegar la camiseta de ese partido con su perfume y todo. Mostré agradecida el detalle. No sé qué puede llegar a pasar. Nos estamos escribiendo tímidamente", habría contado Dahiana al diario Crónica.

Sin embargo, en la noche del miércoles grabó un video negando todo:

"Hoy se me pusieron los pelos de punta. Este es el lado malo que tiene a veces nuestro trabajo. Solo quise agradecer un regalo y me inventaron un romance con alguien que ni conozco", empieza el video que compartió en Instagram.

"Pero bueno, no es la primera vez. Ya me tocó estar en programas de espectáculos y hablar de farándula. Se especula y hay que poner titulares que vendan... Así que no pasa nada. Quien nada debe, nada teme", finaliza el material.

Otro detalle importante es el agradecimiento que realiza a sus seguidores por darle 'me gusta' a sus publicaciones:

"Ahora mismo Instagram es mi principal fuente de ingresos", confiesa en el mismo video.