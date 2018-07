Dahiana Bresanovich lo confirmó: Junior le fue infiel

Dahiana Bresanovich3.jpg Dahiana y Junior el día de su boda, en noviembre de 2012



Lo más interesante del posteo de Dahiana no radica sin embargo en la foto ni en el texto compartido por ella, sino en las respuestas que brindó a las consultas de tres de sus seguidoras. Sin pelos en la lengua, la locutora y cantante respondió primero a un comentario que vaticinaba que volvería con su ex. Dahiana fue tajante: "No hay ni una posibilidad", escribió.





Instagram no se guardó nada y reveló haber compartido a su ex marido con otras mujeres. Hasta el momento la conductora había evitado ofrecer detalles del motivo del divorcio, pero enno se guardó nada y reveló haber compartido a su ex marido con otras mujeres.





Finalmente, una seguidora le cuestionó que estuviera haciendo públicas situaciones que para ella deberían discutirse en privado, a lo que Bresanovich respondió que jamás haría nada que pudiera perjudicar a su hijo Ignacio de 5 años de edad, ni a los hijos que tanto ella como Junior tienen de relaciones anteriores.