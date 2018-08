Dahiana Bresanovich habla sobre su incorporación a Teleshow... ¡y su nuevo amor!

Fueron días de grandes cambios en la vida de Dahiana Bresanovich. Esta semana, la cantante de cumbia y conductora de "El Gran Show de Latele" fue invitada a ocupar la silla de Milva Gauto en Teleshow, volviendo así a su primer amor ya que, recordemos, años atrás integraba el panel de MQM, extinto programa de farándula de la RPC.

"La verdad que fue una gran sorpresa; me llamaron del canal para una reunión con el jefe y lo primero que pensé fue, uhh que hice?", recuerda Dahiana, quien asegura haber sido bien recibida por sus nuevos compañeros Álvaro Mora, Carmiña Masi, Arturo Villasanti y Carlos Gómez: "Son muy buena gente todos, estoy muy agradecida con la bienvenida que me dieron", dice.

Pero al decir que volvió a su primer amor no solo nos referimos a su regreso a la farándula, sino a un ex novio que volvió a su vida luego de hacerse pública su separación de Junior Rodríguez: "Hace poco me escribió en el Instagram porque en estos años habíamos perdido todo contacto. Nos volvimos a ver y de a poco fue surgiendo de vuelta el amor", revela sobre el novio que también es divorciado, tiene 3 hijos de una relación anterior y no está en los medios. "Es administrador de empresas. Ahora está de viaje por unos días, se fue a Alemania por cuestiones laborales", cuenta Dahiana.

En lo que respecta a su ex, Junior Rodríguez, no solo lo seguirá viendo por el hijo que tienen en común, sino por sus trabajos en conjunto: ambos conducen "El Gran Show de Latele" y "Noche de Show", además de ser compañeros en la FM Popular. "Hace 8 años que conducimos juntos así que todo bien, ya estamos acostumbrados", afirma la mujer que en estos últimos días tuvo un renacer personal y profesional.