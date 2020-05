Dahiana Bresanovich confirma despido del grupo Vierci: "Entiendo el silencio cómplice de mis colegas"

Desde la cabina de locución de Radio Corazón, Dahiana Bresanovich confirmó en un video su desvinculación de los medios del grupo Vierci.

"Lastimosamente estamos viviendo una crisis terrible. Los medios de comunicación están despidiendo gente. Entiendo el silencio cómplice de mis colegas, es el miedo de correr con la misma suerte", dijo en su descargo.

"Pido que se tomen cartas en el asunto por las diferentes familias que se quedaron sin trabajo en los diferentes ámbitos, no solamente en los medios de comunicación. Que se haga algo para paliar esta crisis terrible que estamos viviendo", pidió.

Dahiana finalizó la reflexión agradeciendo a Horacio Cartes y dedicándole un mensaje a un poderoso empresario:

"Por mi parte, quiero agradecer al grupo Nación y al señor Horacio Cartes, a quien no conozco personalmente, porque él dijo que no va a dejarnos sin trabajo y ojalá que pueda seguir manteniendo esta infraestructura humana. Hago un llamado a los grandes empresarios de este país que manejan fortunas, capaz que sean un poco menos ricos pero es el momento de ser solidarios de verdad y no dejar a tantos paraguayos en la calle, el dinero no van a llevar a la tumba", remató.

¿Indirecta para Vierci?

Minutos después, la ex panelista de Teleshow compartió la captura de un emotivo mensaje escrito por su madre Norma Bresanovich, en el cual la misma le manifiesta su admiración y promete apoyarla en este difícil momento.