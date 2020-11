Gaby Wolsham se tomó el tiempo de responder a los internautas que la juzgaron por tener celulitis mientras se realizaba una sesión fotográfica.

La modelo realizó una transmisión en vivo vía Instagram donde expuso su cuerpo para que la critiquen mejor.

"El otro día estaba haciendo una foto con Mati, y me acaban de decir que estaban criticando mis celulitis, bueno, entonces les voy a mostrar", empezó diciendo la modelo mientras esperaba que más gente se conectara a su transmisión.

"Un año deje de entrenar, de hacer ejercicio, deje de cuidarme. Y soy esta, pueden mirar, criticar, todas tenemos celulitis" sentenció.

"Pero igual se me contrata de esta manera así que no se estresen por mi que yo no me esteso tampoco. Tengo celulitis como todas las mujeres, pero eso se elimina en una o dos semanas, haciendo dieta y cuidando la alimentación. Así que pueden seguir criticando que a mí no me importa".

Gaby resaltó que no todo lo que se muestra en las redes es real, "Pero bueno, para que vean nomás que todas tenemos celulitis, todas tenemos estrías, para que critiquen mejor ya les muestro. Tampoco tengo filtros, así que también tengo arruguitas, líneas de expresión, tengo 34 años, ya parí dos veces, para que vean que no todo lo que se ve en las redes es real" terminó de decir.