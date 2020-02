Critican a Paulo Da Silva por demandar a Gabi Wolscham

Al ratificar la demanda de Paulo Da Silva contra Gabi Wolscham por producción de documentos no auténticos y extorsión (leé la nota aquí), el abogado Pedro Wilson Marinoni confirmó que su cliente y la modelo mantuvieron una relación casual los últimos 8 años.

“Cuando él quiere cortar, ella le envía un certificado diciendo que supuestamente estaba embarazada. Él inmediatamente revisa eso y le dice ‘mirá el momento que nosotros estuvimos no coincide con las fechas por lo tanto de mí no podés estar embarazada’, ante esta situación empieza el pedido de dinero y la extorsión y Gabriela empieza a enviarle mensajes a la señora de Paulo, porque él está todavía casado. Le pedía dinero a cambio de fotos; a causa de esto la esposa presentó un pedido de disolución ante la justicia y de divorcio; el daño causado por esta situación es evidente”, expresó Marinoni a radio 1000 AM.

Inmediatamente inició un debate en las redes cuestionando que el futbolista demande a la modelo por haber perdido a su familia, cuando fue él quien decidió tener una relación extramatrimonial.

"Los pilín pochy son de lo peor también. Paulo Da Silva calladito venía comiendo doble y con su demanda le puso en ridículo a su esposa, a sus hijos y mediatizó formalmente su puterío. Los huevos que tenía los dejó en el partido Paraguay-Francia del mundial '98", reza el tuit que dio inicio al debate.

La publicación recibió más de 500 retuits y 1600 likes. Compartimos algunos de los comentarios destacados:

"El que estuvo en Francia 98 es el colorado Gamarra con igual culebrón que DaSilva. Buenos defensores... malos infieles"

"8 años 'nomás' anduvo con ella cuando estaba casado. Si se comprueba la extorsión que pague ella, pero no podes culparle por el fin del matrimonio. 8 años le puso los cuernos!"

"Da Silva: vamos a terminar. Modelo: ok, quiero dinero. *Fiscalía* Llega omvre de familia indignado por la falta de moral de SU amante. Había sido que la modelo no lo quería por su belleza nada más"

"Si le extorsionaron a Paulo está muy bien que lo denuncie, tener una amante no es delito, la extorsión sí lo es"

"Igualito a un futbolista colorado hace unos años atrás, cuando ojepilla perdió los huevos y el respeto de sus fans"

"El tipo como se está quedando sin el pan y la torta inició demanda. Feroz vyro lo que es"

Mirá el documento presentado por la parte demandante: