Critican figura de Ondina Cantero y ella sale al paso

Internautas intentaron empañar la felicidad de la periodista que se encuentra celebrando uno de los logros más importante de su carrera. Ya que se ha convertido en la protagonista de un histórico hecho en nuestro país, al convertirse en la primera mujer comentarista deportiva, en AM de alcance nacional.

Aun así, no faltaron los comentarios negativos, por llamarlos de alguna manera, porque aunque nada tiene que ver con el logro de la periodista, salieron a criticar su figura, sosteniendo que está un poco subida de peso.

"Con el tiempo uno aprende que dejar pasar y qué tomar como un crecimiento personal. A esta altura de mi carrera y lo que soy, lo que puedan decir sobre mi cuerpo este tipo de personas no me afecta" escribia Ondina en su cuenta de instagram.

En conversación con nuestra redacción la periodista nos comentó, "al estar expuesta, como lo estoy yo en mi profesión, estamos en ese abanico de caer bien, mal o más o menos a la gente. Y creo que esas tres personas que hablaron de mi cuerpo no son reales, es mas hasta creo son personas disfrazadas de verdad. Y las redes son esto. Y si no estás preparada para pasar por alto boludeces así, va ser difícil. No me afecta para nada, porque el profesionalismo y el respeto de la gente está por encima de estas boludeces".

Sobre si se tomaría el tiempo de responder este tipo de críticas aseguró, "respondo a la gente que me hace crecer día a día y me ayudar a ser mejor, a nadie más".

Sin duda Ondina Cantero ha marcado un antes y un después en la historia del periodismo deportivo nacional, misma que debutó hace solo unos días como comentarista en el encuentro del Club Guaraní y Royal Pari por la Copa Libertadores.

"Todo este momento por el cual estoy atravesando a nivel personal y profesional es indescriptible. Pero a la vez sé que es el resultado de tantos años de esfuerzo, de sueños, de lucha, de persistir y de perseverar en lo que amo ser y hacer" explicó.