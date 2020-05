Critican al Churero por defender a Clari Arias: "¿Cuánto te pagó?"

En medio de la polémica por la denuncia de violencia familiar entablada -y luego retirada- contra el comunicador Clari Arias, el farandulero Fredy Vera sorprendió publicando una fotografía.

En la misma aparecen Arias, su mujer (quien lo había denunciado días atrás) y su pequeña hija a bordo de un vehículo:

"Junto a mis amigos personales @juanclariarias @katyajasinski y su hermosa princesita de paso por el comedor del tío Chure", escribió el comunicador.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar:

"Nde ouma la colaboración para no alzar nada sobre este maltratador de mujeres"; "A esta clase de carruaje tenés que mandarle al frente en nombre de tu madre, esposa y Angelita para que no haya más ni una menos. Qué lástima por la chica que no se valora; si una vez lo hizo lo va volver hacer una y cien veces"; "Repugnancia Chure me das! Podés callarte nomás y mantenerte al margen, no prestarte al teatro de este maltratador. Pobre mujer, tener que estar fingiendo que está todo bien después de ser víctima de violencia"; "Chure, ¿cuánto te pagó?", dicen algunos de los mensajes que recibió.

Otra figura que optó por defender o encubrir a Arias fue Rubén Rodríguez Junior, quien al anunciar que lo estaría reemplazando en Montecarlo afirmó:

"Que privilegio cubrir a semejante conductor, que se tomó unos días para recargar pilas".