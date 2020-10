El consejo de Liliana Álvarez: "Dejen de estudiar estas carreras"

La ex modelo y conductora de tv aconsejó a sus seguidores de redes sociales no estudiar las carreras de derecho y ciencias de la educación. Entérate el motivo.

Liliana Álvarez utilizó su cuenta de Twitter para dar un consejo a sus miles de seguidores. En el tweet la ex modelo pide no estudiar las carreras universitarias de abogacía y docencia.

"Ser Docente y Doctor no es para todos, por favor dejen de estudiar estas carreras" empieza diciendo la mediática, "si no tienen el don de servicio y de ayudar, la de sumar, es patético que elijan éstas carreras", explica, pidiendo que si los futuros profesionales no tienen vocación omitan ser abogados y docentes. "Al final no van ayudar a sumar o tratar por lo menos de ayudar a los que necesitan. Sumemos no resten", termina diciendo.