Conocé cuáles son las novedades en la cartelera de cine el día de hoy

El terror es un género cada vez más fuerte en taquilla y cada vez mejor realizado: cómo olvidar el Oscar que se llevó la película "Get Out". En 2013, "El Conjuro" apareció de la nada y recaudó más de 300 millones de dólares a nivel mundial, dando inicio a una exitosa saga. La quinta película de la franquicia es justamente "La Monja".

En ella, Taissa Farmiga, la hermana menor de la estrella de "El Conjuro" Vera Farmiga, interpreta a una novicia que se une a un sacerdote interpretado por Demián Bichir para intentar descubrir el misterio detrás del suicidio de una joven monja en un convento de clausura en Rumania. "Ambos se enfrentarán, arriesgando no solo sus vidas sino también su fe y sus propias almas, a una fuerza maligna bajo la forma de la misma monja demoníaca que aterrorizó al público en 'El Conjuro 2'", finaliza la sinopsis oficial de la película.

"La Monja" transcurre en un periodo de tiempo anterior a las otras historias de la saga, incluyendo "Annabelle" y "Annabelle: Creation".

Embed

La segunda novedad que llegó hoy a la cartelera local es la secuela de la película de 2014 “El Justiciero”. Esta vez, el personaje de Denzel Washington (Robert McCall) deberá enfrentarse a un caso personal: Su compañera Susan Plummer, ex agente de la CIA, desaparece y McCall irá en su búsqueda, enfrentando a secuestradores y sicarios de alto nivel.

Según la crítica especializada la actuación de Washington es impecable pero la película no acompaña: “La estrella le aporta una humanidad y drama a su personaje que el resto de la cinta no alcanza a igualar. ‘El Justiciero 2’ se siente despareja y desbalanceada; no así Washington. No hay nadie más cool para ver en una peli de acción”, opinó el crítico de la revista Rolling Stone.

Embed

El último estreno de la semana apunta a la familia: “Dado que todos los superhéroes parecen tener su propia película excepto los Teen Titans, Robin decide remediar la situación para dejar de ser visto como el compañero de Batman y convertirse en una verdadera estrella. Sólo necesitarán encontrar al mejor director en Hollywood… y que les preste un poco de atención”, reza la sinopsis de la película que en la web Rotten Tomatoes recibió un 91% de aprobación de la gente.

“Es un divertido cuento para la audiencia joven, que termina con un previsible mensaje sobre amistad y coraje. Pero también los adultos se deleitarán viéndola, sobre todo la primera mitad, repleta de guiños a otros superhérores (algunos incluso de la archienemiga de DC Comics, Marvel)”, escribió el New York Times.