Conocé cuáles son las novedades en cartelera este finde

En 1987, Goldie Hawn y Kurt Russell protagonizaron "Overboard", una comedia romántica que si bien no fue muy exitosa en ese entonces, actualmente es considerada una película representativa del género en su época y 'placer culposo' de muchos.

En la cartelera local podemos ver ahora una nueva versión de aquella cinta, protagonizada esta vuelta por Anna Faris y el mexicano Eugenio Derbez con una variación con respecto a la película original: en "Overboard" Goldie Hawn era una mujer millonaria que perdía la memoria, situación que un carpintero aprovechaba para hacerse pasar por su marido para quitarle la fortuna. En el engaño lo ayudaban sus tres hijos varones, que actuaban como si Hawn fuera su madre.

En este remake, es Derbez el millonario y Faris interpreta a una limpiadora que lo engaña y le hace creer que es padre de sus tres hijas mujeres.

A pesar de lo simpático del tráiler, la crítica no es muy alentadora. El New York Post, escribió: "Hollywood ya no está produciendo nuevas versiones de películas grandiosas, ahora está haciendo reediciones horribles de películas mediocres. Para más información, vea Overboard".

Eso sí: si estás fanatizado -como nosotros- con la serie 'La Casa de las Flores', te va a gustar ver en esta peli a la actriz mexicana que hace de Paulina.

En lo que respecta al terror, es un género cada vez más fuerte en taquilla y cada vez mejor realizado: cómo olvidar el Oscar que se llevó la película "Get Out".

En 2013, "El Conjuro" apareció de la nada y recaudó más de 300 millones de dólares a nivel mundial, dando inicio a una exitosa saga. La quinta película de la franquicia es "La Monja", la otra novedad en cartelera.

En ella, Taissa Farmiga, la hermana menor de la estrella de "El Conjuro" Vera Farmiga, interpreta a una novicia que se une a un sacerdote interpretado por Demián Bichir para intentar descubrir el misterio detrás del suicidio de una joven monja en un convento de clausura en Rumania. "Ambos se enfrentarán, arriesgando no solo sus vidas sino también su fe y sus propias almas, a una fuerza maligna bajo la forma de la misma monja demoníaca que aterrorizó al público en 'El Conjuro 2'", finaliza la sinopsis oficial de la película.

"La Monja" transcurre en un periodo de tiempo anterior a las otras historias de la saga, incluyendo "Annabelle" y "Annabelle: Creation".

