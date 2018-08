ConocÃ© al nuevo Mr. Paraguay (Â¡y mirÃ¡ el video de su presentaciÃ³n!)

Cada año, la Asociación Paraguaya de Fisiculturismo organiza el campeonato Mister Paraguay, que en su edición 2018 eligió a Eduardo Rodríguez como máximo exponente del culturismo a nivel local. PrimiciasYa Paraguay habló con él, y esto fue lo que dijo.

"Ganar el Mr. Paraguay es algo muy lindo, estoy muy feliz de que se me haya dado. Muy feliz con todo el equipo que me acompañó a cumplir el objetivo que nos propusimos. Hoy puedo decir que cumplí. Cumplimos. Estoy demasiado feliz", cuenta.

Edu tenía un buen antecedente: ya en 2016 había ganado su categoría, que en aquel entonces era de fisiculturismo hasta 90kg. Este año entró en la categoría hasta 100kg y ganó: "Tenemos que hacer una presentación coreográfica que consiste en 1 minuto de poses libres acompañadas de un tema musical a nuestra elección. Yo usé el tema de Creed, 'With arms wide open'", recuerda. Y PrimiciasYa Paraguay tiene el video.

Luego de ganar en su categoría, Eduardo se enfrentó a los mejores atletas del certamen y también resultó victorioso: "Me quedé con el Overall, la categoría general, donde me enfrenté contra el campeón de cada categoría. Eran 7 atletas más, desde 70 hasta más de 100 kg, y gané yo", relata. Así se vivió ese momento.

Para hacerle honor a su título, Edu deberá representar al país en el Campeonato Sudamericano de Fisiculturismo que este año se llevará a cabo en nuestro país el próximo 30 de agosto: "Para el Sudamericano se vienen los mejores atletas de los países vecinos: Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Digo los mejores porque solamente el campeón y vice campeón de cada país clasifica para el Sudamericano, o sea que va a estar lindo y reñido", adelanta.

En lo que respecta a su preparación para la competencia, Eduardo explica: "Para el Sudamericano me estoy preparando como lo hice para el Mr. Paraguay: cuido cada gramo de lo que como, entreno fuerte y hago ejercicios cardiovasculares todos los días. Descanso lo suficiente también. Las dietas en estas instancias son hiperproteicas, sin sacar los carbohidratos ya que son nuestra fuente de energía, pero regulándolos. El entrenamiento lo hago en una hora aproximadamente y a eso le sumo caminatas o pedaleo en bici".

