Conocé a Addonis Troche, el participante de la 2da. temporada que ya se hizo querer

La segunda temporada de MasterChef Paraguay recién empieza y las redes sociales ya tienen un favorito: Addonis Troche.

"De verdad no me esperaba que fuera a explotar de ese modo. ¡Hasta a mí me sorprendió! Y eso que ni mi mamá sabía que fui al casting, solo lo sabía mi mejor amiga ya que soy de esos que creen que si no contás algo, se cumple", empieza Addo. "Yo creo que todo se debe a que soy una persona que siempre buscó expresarse libremente, y por más que estemos en un país donde voy a ser juzgado por muchas cosas, siempre busqué que me reconozcan por ser transparente en mi forma de ser, y por estar constantemente buscando cumplir mis sueños. De verdad que todos los mensajes que recibí me hicieron demasiado feliz", relata.

En el programa de casting, Addo decidió cocinar un lomo a la pimienta con arroz al ajo y papines a la mostaza. Mientras preparaba el plato iba contando su historia de vida; al explicar porqué renunció a su trabajo anterior utilizó el término 'mental breakdown', llevando al jurado a tildarlo de 'millenial' y provocando risas en Twitter:

"Se acaba de cumplir un año de mi salida de Hei Música", cuenta Addonis, "pero si tuviera la oportunidad de hacer radio lo volvería a hacer sin lugar a dudas. Salí de Hei porque 2 meses antes de mi renuncia había fallecido mi abuela y mi mundo se vino abajo. Tenía que darme un tiempo a mí mismo porque soy el único nieto y tenía que estar firme para mi mamá y mi abuelo; no tenía tiempo para hacer el luto y entré en desesperación hasta que me di cuenta que tenía que parar. En esos últimos tiempos no la pasé bien; no podía concentrarme, sentía que no daba todo de mí. Pero la parte más dolorosa fue cuando tuve que despedirme de los oyentes de la radio, ya que me conecté de una manera hermosa con ellos", recuerda.

Al contar esa historia al aire, y quizás por tener cierta similitud física, los televidentes empezaron a compararlo con Luis Rojas, concursante de la primera temporada del show.

"Me compararon muchísimo con Luis, aunque no entiendo en qué nos parecemos. Si tuviera que compararme con alguien de la temporada pasada sin lugar a dudas sería Isabel porque soy demasiado plagueón, pero es porque quiero que me salgan bien las cosas, y si algo escapa de mi planificación de verdad me enoja mucho", confiesa.

Sobre los desafíos que deberá enfrentar en los próximos programas, Addo dice estar listo para encararlos: "Estoy tratando de variar mis recetas para no hacer cosas tan comunes y estar seguro a la hora de prepararlos", revela.

Estos fueron los mejores tuits sobre la participación de Addo en el programa.

