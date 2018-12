Con estas tiernas palabras, Tynka felicitó a Nelson Haedo por su aniversario

"De las cosas más lindas que podrían pasarme en la vida, apareciste tú y yo te elegí para que fueras lo más importante en mi vida; te elegí para que viviéramos juntos todas las cosas que se nos ocurran; te elegí por esa sonrisa tan linda y porque cada vez que sonríes me enamoro aún más", comienza la dedicatoria.

El texto prosigue así: "Te elegí para que seas tú quien tenga todo mi amor y toda mi atención porque sabía que valdría la pena; te elegí a ti para que seas tú quien pueda besar cada vez que quiera y porque no hay nada más lindo que pasar tiempo contigo y disfrutar de tus abrazos aunque lo único que hagamos sea discutir. Te elegí a ti porque te ganaste mi amor, te ganaste mi cariño y mi tiempo, porque eres tú quien amo y la única persona que me hace sentir tan bien, que me alegra los días solo diciéndome 'te amo' y si tuviese que elegirte otra vez lo haría sin pensarlo".

Tynka finaliza el texto diciéndole te amo en los tres idiomas que manejan en el seno familiar: guaraní, español y alemán.