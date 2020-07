Primero comida, luego un auto: Luis Bareiro debuta (con humor) como 'influencer'

Además de llegar al público a través de sus programas de radio y TV, Luis Bareiro tiene gran alcance en Twitter.

El comunicador y tuitstar bromeó días atrás sobre su intención de convertirse en influencer:

"Siempre que menciono alguna comida que me deleita, después me llega de obsequio una muestra del producto. Nunca hice elogios con ese fin, pero agradezco la gentileza. Por cierto, les dije que me fascinan los BMW y los Mercedes Benz... y las camionetas Toyota?", escribió en un tuit que recibió casi 5 mil likes.

A pesar de su tono de broma, el posteo cumplió su objetivo: días después el periodista compartió un video llegando a Telefuturo en un vehículo nuevo:

"Y yo que estaba bromeando. Señores, Papá Noel existe... aunque sea por unos días", celebró adjuntando el video que hasta el momento supera 69 mil reproducciones.

Respondiendo a las consultas de sus seguidores, aclaró que la empresa en cuestión no le obsequió el vehículo sino que se lo prestó a modo de "degustación".

Pero la incursión de Luis en el mundo de los influencers no terminó allí. En otro divertido posteo acusó a su hija de "colgarse" de su idea:

"Mi hija se colgó de mi buena racha. Me arrobó pidiendo sushi y ayer llego a casa este paquete de delicatessen. Paro aquí o terminaré siendo un influencer más, che", escribió.

"Tiembla Maga Páez", "Bien ahí Luis Carlos Ortellado Bareiro Páez", dicen algunas de las simpáticas respuestas que recibió el posteo del conductor.

Bareiro celebró el éxito de su incursión como influencer con un tuit muy fiel a su estilo:

"Parece que estoy en racha. Qué tal si ahora pido un infarto para los corruptos; no hace falta que sea fulminante, un toquecito nomás, como para que se sientan aludidos, confiesen y devuelvan lo robado", disparó.