Colegas se solidarizan con Patricia Vargas ante amenaza de Chilavert

Este fin de semana el comunicador concepcionero Édgar Américo Chilavert fue entrevistado en La Lupa por Patricia Vargas, Luis Bareiro y Carlos Báez.

Vargas cuestionó la amistad de Chilavert con el conocido narcotraficante Rubén Sánchez, alias "Chicharo".

Ofendido, el comunicador grabó un video amenazando sin tapujos a la profesional:

"Nada que ver tiene con quiénes yo comparto o quiénes son mis amigos. Yo no le voy a negar a ningún amigo. Es más, te quiero decir Patricia, Rubén Sánchez queda en el último nivel del nivel de amigos que me hice durante todo este tiempo en la cárcel. Tengo gente mucho más poderosa porque yo no me fui al shopping. He sorteado tres atentados gracias a este grupo. Me dirás vos todo lo que quieras mi hija, pero yo no te deseo pasar lo que nosotros pasamos... y vos lo podés pasar en cualquier momento porque estás estirando de tu boca. Cuando quieras podemos hablar de mis amigos, quienes me hicieron una despedida en la agrupación especializada, quienes me protegieron en Emboscada...", advierte Chilavert en el video.

El material causó la molestia de varios compañeros de Patricia Vargas, quienes salieron a defenderla tanto en las redes sociales como en pantalla:

"Acusado de presunto abuso sexual, declarado inocente después de varios meses de penitenciaría, llegó prácticamente como un héroe a Concepción después de todo ese tiempo. La gente rompió la cuarentena, bocinas, eré eréa... Édgar Chilavert fue preguntado por los compañeros de La Lupa acerca de algunas amistades ha ipochy la tipo. Después de la entrevista en La Lupa y preguntas que hizo en particular la compañera Patricia Vargas, Édgar Chilavert en un tono machista y tratando a la compañera de 'periodista cualquierita', ¿vos pensás que acá no vamos a reaccionar? Amenazalento la rejapóa. ¿Mba'e la reuséva? ¿Nde reimoa ko'ape noromyi mo'ai Chilavert?", dijo Óscar Acosta en su descargo.

Luis Bareiro optó por referirse a la polémica en Radio Monumental, donde advirtió que un periodista no puede tener amigos narcotraficantes:

"Es un atorrante. Que se vaya a la mierda. Un periodista no puede estar nunca con un narco. No. Los periodistas no tenemos amigos narcos. Y si descubrís que uno de tus amigos es un narco, dejó de ser tu amigo. Hay una cuestión que es incompatible con la profesión. Es un pedazo de pelotudo por lo que dijo y encima es un cobarde por amenazar a una mujer. Lo digo con todo respeto", ironizó Luis.

En las redes, colegas como Emilce Aponte, Santiago González y Joel Sandino también mostraron su solidaridad con la periodista amenazada e incluso publicaron audios que incriminarían al concepcionero.