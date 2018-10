Â¡Club de fÃºtbol le hizo una oferta a Jonathan Fabbro a pesar de estar en prisiÃ³n!

El ex mediocampista de la albirroja, Jonathan Fabbro, está preso desde mayo último en el penal de Ezeiza, Argentina, procesado por abuso de menores con acceso carnal agravado por vínculo, luego de que su propia ahijada lo denunciara y declarara en una cámara Gesell del Cuerpo Médico Forense sobre al menos cinco años de abusos.

Su testimonio fue validado como veraz por psicólogos que consideraron que la niña no fabulaba. Había capturas de pantalla que apoyaban el testimonio, chats entre la menor y el futbolista, que le pedía "fotos" mientras ella se negaba.

A pesar de eso, Fabbro recibió una nueva propuesta para jugar al fútbol semanas atrás: se la hizo el Club Atlético All Boys de Argentina.

La defensa del jugador se la hizo saber a la Justicia en medio de un pedido de excarcelación con una nota firmada por el presidente de la institución, Fabián Aguirre. En el documento, Aguirre asegura "su intención de contratarlo" desde el 1º de agosto de este año hasta fines de junio de 2019, en "pleno conocimiento de su situación procesal". El sueldo ofrecido fue sumamente bajo, 30 mil pesos argentinos (alrededor de Gs. 5 millones).

El medio argentino Infobae habló con Aguirre, quien confirmó la oferta. Transcribimos la entrevista.

—¿Usted reconoce la oferta?

—Sí, la reconozco. Pero a nosotros nos dijeron que en caso de quedar libre, si había una posibilidad lo sometíamos a una prueba y al consentimiento del cuerpo técnico. El papel presentado es en el caso de que Fabbro quede libre y que se reconozca que no tiene ninguna culpabilidad.

—O sea, el interés para contratarlo sería en este caso eventual de que se comprobara judicialmente su inocencia.

—Obviamente, si es responsable de lo que se lo acusa no se lo va a contratar. Está aclarado. Como cualquier persona, si es así, tiene el derecho a trabajar.

—¿Por qué le interesa Fabbro?

—Lo que interesa es la parte futbolística. Siempre quedó a consideración después de tanto tiempo sin jugar. Primero que resuelva su situación judicial y segundo hay que ver cómo queda físicamente.

—El documento que usted firma no habla de la absolución como condición para contratarlo.

—Es una cosa que yo puse con la gente de él. A mí me pidieron que si quedaba absuelto le diéramos la posibilidad de trabajar y yo no veo el inconveniente. Una persona necesita reincorporarse a la sociedad... Nosotros tenemos que decidir si lo queremos o no.

El 17 de octubre último, la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación integrada por los jueces Pablo Jantus y Eugenio Sarrabayrouse falló en contra de Fabbro al rechazar un recurso extraordinario presentado por su defensa. La posibilidad de una eventual prueba en All Boys en los plazos estipulados parece cada vez más lejana.

(vía Infobae.com)