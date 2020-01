Clari Arias lanza chisme al aire y cronista del 9 se toma por aludida

Esta semana, Clari Arias lanzó un chisme al aire en su programa radial: "Presentador de noticias de canal 9 tiene un romance con una cronista de canal 9. La chica ya sé quién es. Y están usando el canal para...", lanzó el periodista dando o a entender que los encuentros sexuales de la pareja se producen en su lugar de trabajo.

Si bien Clari no brindó detalles sobre la identidad de los comunicadores involucrados, la reportera Judit Colecza lanzó una serie de picantes tuits que eliminó unos minutos después.

La cronista de Canal 9 y C9N escribió: "Lanzaron rumores absurdos sobre mí, utilizaron sus influencias para desprestigiarme y lo más decepcionante no fue lo que inventaron sino quién fue. Sin embargo, no me costó mucho entender por qué lo hizo. Me fijé en su estrepitoso fracaso y ahí entendí todito".

Continuando con el misterioso mensaje, Judit agregó: "Cuídense chicas. A veces el peor enemigo de nuestro éxito lleva bien puesta la corbata, pero no así los pantalones".

En los tuits, que algunos usuarios se apresuraron en capturar antes que los eliminara, Judit no parece despacharse contra Clari Arias sino contra quien haya generado el rumor que el locutor compartió al aire.