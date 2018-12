Clara Franco, sobre su matrimonio con Mike Cardozo: "Me estoy tratando de recomponer de a poco, por pedacitos"

La humorista de Telefuturo reflexionó en Instagram sobre lo que llamó "una relación controladora y manipuladora".





Clara Franco.jpg



'El Resumen', Clara se asinceró: Consultada al respecto por sus compañeros de, Clara se asinceró:





“Nunca publiqué nada parecido porque no quiero ser la persona que se queja, que sufre, pero mucha gente pasa por momentos difíciles. Lo mío es de público conocimiento, es difícil soltar cuando son años de relación, es difícil desarraigarse cuando tenés muchas cosas en común y querés salvar, pero uno tiene que valorarse, quererse, sentirse ganadora y no dejarse aplastar por ninguna situación. Yo estoy trabajando mucho en mi autoestima, dos años sin parar de tratamiento psicológico y un poco psiquiátrico. Por dentro me estoy tratando de recomponer de a poco, por pedacitos. Ahora ya no tengo esos melodramas de llorar y tener rabia; quiero ser libre, quiero ser feliz como todo el mundo”, confesó.





Mirá el video.





Embed



En el mismo programa, pero en el año 2015, conductores y panelistas debatieron sobre los agresivos mensajes publicados por Mike Cardozo en el muro de Facebook de Clara Franco, atribuidos luego a un presunto "hacker".





Recordá el momento.





Embed

















Desde entonces, los problemas en su matrimonio se convirtieron en unque Clara se encargó de confirmar hace unas horas.