Eso no impidi√≥ que la humorista pierda los nervios al leer el comentario de un seguidor, cuestionando que los rostros del humor nacional sean siempre los mismos: "Que le den oportunidad a otros humoristas, ya nos cansa ver siempre la misma cosa y a la misma gente", escribi√≥ un usuario de Instagram llamado Ra√ļl Bogado.





El posteo sac√≥ de quicio a Clara, quien le respondi√≥ con insultos: "Qui li din ipirtinidid i itris irtistis", escribi√≥ de manera burlona. "¬ŅPero por qu√© piko no te vas bien a la put* nde vairo pelotud* infeliz? Ven√≠s a mi perfil a romper las bolas, la reput* madre en el d√≠a de la mujer, hi'ari ve jey 'ya nos cansa' ndaje. Fuera de ac√° si no te gusta nde frustrado. Te iba a borrar y bloquear nom√°s, pero hoy me pego el lujaso de mandarte a donde te merec√©s porque sos un idiota con saldo que se cree con el derecho de molestar sin saber ni importarle los a√Īos de preparaci√≥n y sacrificio. Vos piko qu√© te cre√©s? Vaya a llorar a cualquier otro lugar pero ac√° no permito que me joda las bolas gente que se rasca las bolas y hasta ah√≠. Qu√© put* caraj* and√° cag√° imb√©cil, shuu", dispar√≥ Franco.





Mir√°:





Clara Franco2.jpg



















está en un muy buen momento de su vida y su carrera: en televisión integra los equipos de 'Vive la Vida', ' Vive la Tarde ' y ' Polémica en el Bar ' y en lo personal acaba de someterse a unbuscando verse y sentirse mejor.