Christian "El Rasta" redobló la apuesta y publicó una foto con ¿Rossana Barrios? a los besos

"Aquí estamos, más unidos y felices que nunca, gracias a Dios. ¡Esto es para mi gente linda que siempre me sigue y apoya! Y a los demás les digo: solo oyen lo que quieren oír y creen lo que quieren creer", con esas palabras Rossana Barrios se refirió en sus Christian Giménez presentó una demanda en su contra solicitando una prueba de ADN de su hija menor. , con esas palabrasse refirió en sus redes sociales a la polémica que protagoniza desde finales de junio, cuandopresentó una demanda en su contra solicitando una prueba de ADN de su hija menor.

El postero de Rossana fue realizado durante la noche de ayer y generó la respuesta de "El Rasta", a menos de 24 horas. "¿Saco o no la manzana? Después dicen que yo invento. Su actitud me obligar a no quedarme callado, suficiente con tanta mentira y falsedad", escribió sobre la foto donde se lo ve besando a una mujer muy pero muy parecida a Barrios.

Y agrega: "Estoy más que seguro de lo que hago, así como ella decía siempre ´la sangre no es agua´".

Recordemos que PrimiciasYa Paraguay se comunicó con Fernando López, el abogado que lleva adelante la demanda de filiación presentada por el bailarín.

El profesional del derecho reveló haber recibido una orden de amparo que le prohíbe hablar del caso con los medios: "En honor a la verdad, existe un amparo que nos prohíbe hablar sobre este tema. Es importante mencionar que existe esa prohibición porque creo que les va a llegar a los medios en cualquier momento", advirtió. El amparo tendría la finalidad de proteger la identidad de la menor involucrada en el caso.

