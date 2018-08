Chirola responde a los afiches en su contra: "La gente que no está de acuerdo con el cambio en APA, cobraba de manera indebida porque tenía algún tipo de tentáculo dentro de la entidad"

Reclamando lo que consideran un "pago justo por sus obras", un grupo de artistas paraguayos se manifestaron ayer frente a la sede de APA. Uno de los manifestantes portaba un cartel con un acróstico con las iniciales de Chirola, tildándolo de "Cómplice, Hampón, Insaciable, Rufián, Ofensivo, Lucifer y Alevoso".

El propio artista compartió la imagen del cartel en sus redes sociales, escribiendo: "Ladran, Sancho? Triste ver como manipulan a la gente por intereses políticos. Seguimos trabajando para salvar la APA y dejar un legado a las nuevas generaciones. También es un buen momento para que los autores jóvenes se interesen, se involucren y tomen postura".

Inmediatamente empezó a recibir, en señal de apoyo, nuevos acrósticos realizados por colegas de su generación, como Miguel Narváez de Purahéi Soul, Miky González Merlo, Mauri Román y Karim Manzur de Villagrán Bolaños y Andrés Selich y Pablo Blaya de Kita Pena, entre otros.

PrimiciasYa Paraguay quiso saber por qué cree Chirola que lo atacaron dedicándole ese cartel, y el músico respondió:

"Creo que el motivo principal es por ignorancia y porque de alguna manera supongo que soy el rostro de una generación que ellos erróneamente sienten que les está afectando su patrimonio. Está lejos de ser así, es todo lo contrario: estamos empujando para generar más industria. El hecho que yo esté en la comisión directiva en mi doble función de autor y de abogado, hace que de a poco me vaya convirtiendo en un especialista en estos temas. Si bien no tengo la más mínima intención de quedarme ahí porque lo que me interesa a mí es mi música, es oportuno que yo esté ahí ahora. Supongo que es por eso... y porque seguramente tengo un poco de cara de diablito", bromea.

Y es que entre 2016 y 2017, con el movimiento de artistas que exigían un "Cambio en APA Ya", se dio un recambio en las autoridades de la entidad que no fue bien recibido por algunos ex miembros. Al respecto, Chirola manifiesta:

"El mecanismo que generó esa gente para mantenerse arraigada en el poder era tener a todos con una especie de sueldo. Cuando con la informatización se empezó a monitorear y a controlar, buscando que todo se maneje con más claridad, empezaron a saltar unos vacíos y datos de cobros inexplicables. Ahí surge el movimiento 'Cambio en APA Ya', que lo que hace es asincerar la situación financiera de la entidad: nos encontramos con una deuda a las sociedades internacionales y con un déficit enorme que heredamos. Nosotros contratamos un nuevo director financiero y un nuevo director ejecutivo, empezamos a sistematizar las obras y encontramos que había socios que nunca habían publicado una obra o no habían entregado los documentos necesarios. Hay que tener en cuenta que los autores que generan obras son los que mantienen una entidad como esta, porque la entidad se sostiene con el 30% de las regalías que junta, y si un autor genera más significa que a su vez aporta más a la entidad. Hay autores que no generan nada y esta entidad no tiene fines benéficos. Una vez que funcione correctamente sería hermoso poder crear un departamento social en la entidad pero en este momento de búsqueda de transparencia, con una finanza tan frágil, no se puede. Eso genera obviamente que la gente que antes cobraba de manera indebida porque tenía algún tipo de tentáculo dentro de la entidad no esté de acuerdo con el cambio".

Con respecto al grupo que se autoconvocó ayer frente a la sede de la entidad, Chirola lamentó: "Esto está orquestado por unos poquitos, que hacen una campaña de desinformación diciendo que los jóvenes robamos la plata del folclore siendo que es todo lo contrario; acá estamos intentando hacer una industria", finalizó.