Chilavert responde a querella de Alejandro Domínguez por difamación y calumnia

"NO TENGO MIEDO"

Con más de 1.500 tuits mencionando su nombre, el ex arquero José Luis Chilavert se convirtió en tendencia en Twitter este miércoles, luego que saliera a la luz la demanda entablada en su contra por Alejandro Domínguez.

"Admítase la querella autónoma promovida por el señor Alejandro Domínguez contra el señor José Luis Félix Chilavert por la supuesta comisión de los hechos punibles de calumnia, difamación e injuria. Intímase al querellado a nombrar abogado defensor que lo represente", reza parte del documento filtrado en las redes.

La querella penal "se presentó sobre la base de expresiones que realizó en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, en un total de 11 oportunidades. Se solicita como consecuencia la realización de un juicio oral y público y se declare su punibilidad bajo los alcances de la difamación, calumnia e injuria”, confirmó Claudio Lovera, abogado de Domínguez, al portal argentino Infobae.

El letrado se refiere a acusaciones que hizo Chilavert a través de su cuenta de Twitter refiriéndose a la Confederación Sudamericana de Fútbol como "Corrupbol".

Por su parte, el abogado Pedro Wilson Marinoni asumió la defensa del ex futbolista con estas palabras:

El propio Chilavert declaró hoy lo siguiente en una entrevista a radio Ñanduti:

“Hace mucho tiempo que estaba esperando que me abran las puertas de la Corrupbol. Si Domínguez me hizo esta denuncia es porque quiere amedrentarme, yo puedo demostrar todo lo que he manifestado, voy a ir hasta el final”, advirtió.