José Luis Chilavert: "No descarto mi candidatura a la presidencia del Paraguay"

Por motivo de su cumpleaños número 55, el equipo de 'Buenos Días América' se comunicó con José Luis Chilavert.

El ex arquero se encuentra actualmente en Buenos Aires, desde donde brindó detalles de su cumpleaños "pandémico":

"Estoy pasando mi cumpleaños tranquilo, en Buenos Aires, disfrutando con la familia. Contentísimo porque me llegan muestras de cariño de todo el mundo; de China, de Corea, de Europa... El diario 'Marca' de España me hizo una nota hace media hora y me hizo un regalo espectacular al contactar con mi ídolo, el italiano Dino Zoff y estuve hablando con él. Es una satisfacción personal saber de mi legado en el mundo del fútbol", expresó en diálogo con los conductores Diego Martínez y Deisi Giménez.

Consultado por Martínez, el Chila brindó detalles del escándalo mediático que lo enfrenta al dirigente deportivo Alejandro Domínguez.

"Ya tenemos fecha de juicio oral y público. Le pedí a la justicia paraguaya que sea televisado en vivo y en directo porque es una lucha de clases: Alejandro Domínguez se jacta con sus amigos que él pertenece al jet set de Paraguay y que yo soy de la clase baja. Yo nunca negué que soy de clase baja; yo nací pobre, de cuna humilde. Quiero demostrarle a nuestra gente que no hay que temer. En este caso Domínguez me ha hecho la denuncia y él debe demostrar. Nosotros hemos presentado 22 testigos, 50 pruebas documentales y hemos pedido 37 documentos a la SET. Domínguez y sus abogados han apelado porque no quieren que se sepa el contenido de sus cuentas bancarias en Paraguay y en el extranjero, cuánto dinero pagaron los sponsors desde el 2015 hasta esta parte, y que no se conozca su declaración jurada. Gracias a este juicio nos vamos a enterar muchas cosas del fútbol paraguayo que hasta ahora no se sabían", anunció.

El ex futbolista finalizó la entrevista refiriéndose a su intención de incursionar en la política, nada más y nada menos que como candidato a la presidencia de la república:

"No lo descarto. Yo creo que nuestro país necesita figuras nuevas en el mundo de la política, pero para ingresar a la política hay que saber muy bien qué piensa la gente sobre la figura de uno. Yo creo que todos estamos hastiados de la impunidad y de la corrupción que existen. Es un lindo desafío que no descarto", confesó.