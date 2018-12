Chichi De Recalde reflexiona sobre la maternidad en sus vacaciones

View this post on Instagram

Ser una mamá adolescente de dos varones nunca significó un retraso en mi vida o mi futuro como muchos decían...al contrario, me ayudó a madurar y reinventarme en todo este tiempo donde pasamos por varios niveles muy difíciles en este juego llamado «vida» siendo siempre un equipo! - - - Hoy en día ser mamá joven me llena de orgullo porque Dios me ama tanto que me mandó a los hombres de mi vida antes de lo esperado solo para que tenga muchos años para disfrutarlos y amarlos!