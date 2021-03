Chenny y Will Ibarra en el ojo de la tormenta tras poner aros a su hija

Los conocidos youtubers Chenny y Will Ibarra no se imaginaron que el simple y hasta se podría decir tradicional hecho de colocar aretes a su hija Amatista, quien nació el pasado 18 de enero, les acarrearía docenas de críticas.

Ambos, a través de sus cuentas de Instagram compartieron con sus seguidores el momento en el que Ama, como se la conoce públicamente, estaba siendo sostenida por su madre mientras le colocaban ambos "aritos".

No tardó mucho para que las redes sociales estallen, y es que los internautas acusaron a Chenny de haber ignorado el tiempo correcto para tal hecho. Y es que según las mamás que la criticaron, la perforación de las orejas se deben realizar en los primeros días de nacida, teniendo en cuenta que el lóbulo de la oreja es muy delgado y por lo tanto es más fácil y rápido.

"Hay personas que me estan retando prácticamente porque le puse aros, es un aro, señora, yo lo que le voy a hacer la curación no vos" respondió la youtuber, y aseguró, "soy primeriza, cuando tenga cinco hijos ya voy a saber manejar mi tiempo, mientras tanto no se nada, y de valde voy a fingir que sé todo lo que estoy haciendo, solamente fluyo con lo que está pasando, y hago lo que puedo y soy la mama que puedo. Las madres primerizas pasan por momentos muy estresantes, hay estrés, ansiedad, ya tenemos suficiente con nuestros rodetes mal formados, nuestras caras de muertas y nuestros pezones agrietados, así que gracias".

El dilema luego tomó vuelo y aterrizó en que los padres primerizos no deberían decidir por su hija, por si ésta en el futuro decidiera nunca usar pendientes, e incluso acusaron de condicionar su orientación sexual.

Pero lo que ya parecía un debate descontrolado no terminó ahí, y es que a Will Ibarra lo llenaron de mensajes sobre aconsejar a su pareja de cuidar su aspecto, ya que según estos, si Chenny no se deshace de su "descuidada" apariencia, el youtuber terminaría dejándola.

Mira el vídeo