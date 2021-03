Chels, la cantante paraguaya que todos deberían escuchar

Tras lanzar al mercado sus primeras dos canciones "Me and You" (2018) con Audioiko y "Caramelo" (2020) junto a Luigi Manzoni, la cantante y compositora presenta su último sencillo "Hablando de Mi".

Chels, quien con versos en español e inglés no busca más que crear un ambiente experimental que fusiona el sonido urbano con su marcado estilo de R&B, pop y latin pop. Y que lejos de fracasar en su propósito nos cautiva con su privilegiada voz en una canción pegajosa pero a la vez melancólica.

"Hablando de Mi" fue escrita por la propia Chels y coescrita por Aracelly Ruiz Gamarra, producida y masterizada por Ronaldo Esquivel en los estudios de Médium Studios, y distribuida mundialmente por More Than Music (MTM).

El talento de esta artista sin duda no es algo que podamos negar, y es que Araceli Faella, su nombre original, es nieta del reconocido pianista paraguayo Oscar Faella, de quien siempre se ha declarado fan número uno.

A continuación te dejamos la canción AQUÍ, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.