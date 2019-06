Chelo Amaral insulta a gente que critica sus videos

El personaje interpretado por Chelo iba de la alegría a la resignación, de los nervios la ilusión, la decepción y finalmente arrojaba su camiseta al suelo.

Al ser expuesto por este usuario que lo acusaba de amenazarlo, éste se defendió "Me insultó papu... No fue por lo que dice que le desafié. Un tremendo maricón el tipo publicando sólo lo que le conviene" , escribió y continuó con insultos a nivel personal, haciendo observaciones a la foto de perfil de esta persona.

"A mi me desafió todo mal porque le dije que no tiene gracia JAAJAJAJJAJAA" escribió el usuario @1993CristhianJa agregando el screenshot de un mensaje que le envió Chelo en respuesta a sus críticas.

A mi me desafió todo mal porque le dije que no tiene gracia JAAJAJAJJAJAA pic.twitter.com/KstuvJ1oYu

La amenaza fue porque me insultó el tipo de la nada. No lo hice gratis. En fin.. abrazo grande

Por otro lado, una seguidora de Facebook comentó el video con un "Ni siquiera es simpático", a lo que un muy ofuscado Chelo respondió: "Con la cara de amarga que tenés doña metiche... Ni con todos los comediantes del mundo juntos te reís seguramente. Azúcar se convierte en sal en tu boca", y agregando en el comentario una foto de la cuenta de esta internatua, escribió: "Con este tipo de foto en tu portada ya me imagino qué hay en tu cabeza".





El humorista continuó con su descargo en redes sociales y pidió que dejen de tirar mensajes negativos. "Si no te gusta lo que hago, qué hacés entrando a mi perfil, comentando sobre cada vídeo y tirando mierda cada vez que podés? A los que en realidad no les importa no hacen todo eso. Sólo me ignoran y listo", sentenció.