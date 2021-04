Así celebraron los famosos el Día de la Familia

A diferencia de otros años, este 2021 la celebración del Día de la Familia fue diferente debido a la pandemia del Covid. Las familias paraguayas y, en especial, las de los famosos lo festejaron en sus casas.

Carlos Ortellado

El conductor de Tv subió esta foto en su cuenta de Instagram en donde se lo ve en compañía de su pareja Giselle Lesme y sus pequeños hijos Ofelia y Benicio.

Natu González

Y con un emotivo mensaje, Natu González presumió a su hermosa familia: “Nosotros, en nuestro lugar favorito del mundo entero ❤. Nosotros, que la vida nos da momentos lindos, duros, felices, tristes, complicados. Nosotros, que juntos nos ponemos día a día más fuertes. Nosotros, que sabemos que JUNTOS somos inmesos como el mar ❤. Nosotros, que sabemos que en equipo todo va ser más fácil ❤. Nosotros somos FAMILIA”.

Chiche Corte

Chiche Corte subió un collage con sus suegros, sus padres y su novia, Mavi Amoroso. En la primera foto se lo ve en un almuerzo junto a Juan Carlos Amoroso y su esposa. En la segunda está en compañía de sus padres, el periodista Héctor Corte y su esposa.

Óscar "Nenecho" Rodríguez

El Intendente de Asunción, Óscar "Nenecho" Rodríguez, recordó el día con esta foto de su familia. Publicó este texto: Antes que el día culmine quiero desear ¡Feliz día de la familia! Las personas que elegimos.... el entorno en el que nos desarrollamos... sean solteros, casados, padres y madres, hombres solteros, mujeres solteras.... padres del corazón... madres de corazón, tíos, tías, abuelos, abuelas.... mascotas... se consideran familia... donde nos sentimos protegidos, apoyados, nos vinculamos con alegría. Numerosos estudios sociológicos y antropológicos destacan el valor de la familia como uno de los pilares de la cultura y la sociedad; un espacio privilegiado de transmisión de valores humanos, cívicos y morales, como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, el amor a la vida, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, la tolerancia y el reconocimiento del otro. En este tiempos de crisis, como esta pandemia, que estamos viviendo, se reconoce a este núcleo -base de la sociedad- como un lugar oportuno, adecuado y seguro donde poder estar y recibir apoyo, además de aliento y esperanza. No olvidemos que La Familia es el “Proyecto Angular de Dios! 🥰🇵🇾🙌

Yolanda Park

La periodista Yolanda Park no pudo dejar pasar el día y saludó a sus seguidores con esta foto en la que se lo ve junto a Chipi Vera, Maxi (Hijo de Yota), Gonzalo y Giuliana, hijos del comunicador.

Rodolfo Friedmann y Marly Figueredo

Y con el homenaje a la película "Los tuyos los míos y los nuestros", la ex modelo subió esta foto en donde se la ve reunida con los hijos de su marido el ex gobernador de Guairá y actual senador Rodolfo Friedmann. La #familia es la base. Es la institución fundamental para construir el #amor el #respeto y el crecimiento de la comunidad. ▶️ Es donde aprendemos nuestros principios, nuestros valores y la empatía. Sin importar su composición, siempre debemos defenderla y trabajar para consolidar. “La familia en primer lugar" Mi hogar 🧭 es mi brújula mi lugar sagrado, un camino que transito dia a día, en el que voy comprendiendo todo lo que nuestros padres pasaron y aceptando lo que me toca. Crecemos juntos con nuestros hijos , enfrentamos retos y superamos con amor cualquier adversidad!! En especial los papas y mamas solteras por el gran desafío al que se lanzan en esta aventura de ser padres apoyandose en el amor. Por experiencia se que tampoco es fácil, pero lo importante es hacernos sentir como familia con principios y valores morales y espirituales que hoy día sostienen a esta sociedad. QUE VIVA LA FAMILIA!! 👪 (Esta foto va dedicada a la famosa película " los tuyos los míos y los nuestros") ❤️