Carmiña critica presencia de niños en aviones y desata debate

Recién llegada de Jamaica, Carmiña Masi lanzó su primera queja del año en Twitter:

"Idea millonaria: porfa hagan vuelos o aerolíneas solo para familias con niños o bebés. No puede ser que todavía no exista eso. Madre santa que tortura. Así como ya existen los resorts adults only, que es la mejor opción si no tenés niños. Ya es hora de vuelos “families only”. Grazie mille", tuiteó la ex panelista de Teleshow.

Carmiña detalló además que le tocó compartir el vuelo con "un bebé y 2 nenas intensas" y los cuestionamientos de sus seguidores no tardaron en llegar.

Al advertirle que algún día podría convertirse en madre y ser ella quien lleve a sus niños de viaje, retrucó:

"Mi idea es no tener hijos, pero si me pasa voy a tratar de que sean más grandecitos para viajar o tratar de mantenerles comportados para no torturar a todo un avión. Seguramente es difícil para los papás pero el resto no merece sufrir así".

La gran mayoría de las respuestas que recibió fueron insultándola o requiriéndole mayor tolerancia y empatía.