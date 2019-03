Carlos Viveros recuerda pasado humilde, lo cuestionan y responde: "No tengo plata como creen"

El ex candidato a diputado Carlos Viveros, recordado por el infame episodio del "floripondio", compartió en Instagram una fotografía a bordo de un vehículo descapotable reflexionando sobre sus orígenes humildes:

"Antes yo era el que quitaba la foto. Me cansé de ser ese. Nunca te conformes, siempre hay un pez más grande que atrapar. Gracias por la foto! Me hace recordar cuando dormíamos con mi mamá y mis hermanas en un colchón en el piso y me prometí darnos una vida mejor a través del sacrificio. Pienso en todo lo que aún nos falta por recorrer pero ya hemos recorrido", escribió.





Sin embargo, en lugar de halagos, el empresario -sobrino de Horacio Cartes- recibió bastantes cuestionamientos.





Uno de ellos lo tocó particularmente, ya que no dudó en responder de manera extensa.





La usuaria @yudithojeda lo tildó de presumido y "vyro chusco": a lo que Viveros respondió con ejemplos de su esfuerzo diario y afirmó: "Les prometo que no tengo plata como creen".





