Carlos Martini: "Estoy vivo de milagro"

"A las 18:15 venía a presentar el noticiero de ABC. Un conductor irresponsable que venía por Yegros para doblar hacia Herrera no miró hacia adelante y me atropelló. Creí que me quedaba debajo de las ruedas. Estoy vivo de milagro. Es un tránsito homicida", denunció el periodista en su cuenta de Facebook.

Embed





Minutos después, en Twitter, agregó que le había quedado cierto dolor como consecuencia del percance.

Embed Tránsito homicida Venía a presentar el noticiero de ABC. 18:30. Un conductor que venia por Yegros cruzó mirando a otro lado. Me atropelló. Pude quedar bajo las ruedas. Estoy bien. Sólo algunos dolores. Es el accidente de todos los días. pic.twitter.com/DhSdM9mkEz — Carlos Martini (@680carlos) 24 de octubre de 2018

Más de 900 personas se mostraron consternadas con lo que le tocó vivir al periodista. Incluso algunos famosos se hicieron eco del tuit. Mirá.

Embed Dios mío CARLOS !!! Gracias a Dios estás bien . .... estás bien ?? Besos — Bibi Landó (@Bibilando) 25 de octubre de 2018

Embed Mirá si el conductor era Vargas Peña o qué!



Además del atropello hubiera bajado a recriminarte que tuvo que interrumpir su Periscope por tu culpa



Mal chiste aparte, que sea leve Carlos. — Kike Gamarra (@enriquegamarra) 25 de octubre de 2018